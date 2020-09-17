شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تتعاقد مع شركة صينية بقيمة 564 مليون إسترليني مقبل البث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت رابطة الدوري الإنجليزي بتوقيع عقود بث تليفزيوني جديدة مع شركة تينسنت الصينية بصفقة مالية بلغت 564 مليون جنيه إسترليني، بعد الخلاف الذي نشب مع شركة بي بي تي المكلفة ببث لقاء الدوري الإنجليزي في الشهر الماضي وامتعنت عن دفع 160 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث.

وكشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن هذه الخطوة التي قامت بها رابطة الدوري الإنجليزي تعد الأولى للتعاقد مع شركة بث تليفزيونية خاصة بلقاءات مسابقة البريميرليج.