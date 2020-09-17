شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يستعجل رد شبيبة القبائل لتحديد سعر عدادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستعجلت ادارة النادى الاسماعيلى، نظيرتها في شبيبة القبائل، الرد على العرض المقدم للتعاقد مع توفيق عدادى لاعب الفريق الجزائرى خلال الفترة المقبلة، وتحديد المقابل المادى المطلوب لاتمام الصفقة.
ودخل الإسماعيلي، في مفاوضات مع عدادي، لاعب وسط شبيبة القبائل صاحب الـ29 عاما، ويسعى الدراويش لحسم الصفقة لتدعيم الفريق بصفقة جيدة.
وانضم عدادى إلى شبيبة القبائل في صيف 2019، كما سبق له الدفاع عن ألوان نصر حسين داي الجزائري.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك من خلال برنامج تدريبى مكثف وضعه ريكاردو لتجهيز اللاعبين جيدا وضمان وصولهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الفوز بالمباراة.
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