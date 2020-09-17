شكرا لقرائتكم خبر عن جودي بيلينجهام أساسيُا مع دورتموند في لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ بالبوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد جودي بيلينجهام، لاعب بروسيا دورتموند الألماني من تسجيل ظهوره الأول مع فريقه بمسابقة البوندزليجا خلال لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى بالدوري الألماني.
وكشف موقع "بيلد" الألماني، أن جودي بيلينجهام أصبح لاعبا أساسيا داخل صفوف بروسيا دورتموند الألماني خاصة بعدما أظهر قدارته الفنية العالية سواء في اللقاءات الودية أو التدريبات الجماعية لفريق الألماني.
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