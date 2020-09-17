شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يتحدى كلوب في معركة الأحد: قادرين على هزيمة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه لايخشى مواجهة ليفربول الإنجليزي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
أضاف لامبارد في تصريحات أبرزها موقع «ديلي ميل»، البلوز لايخشى مواجهة حامل لقب البريميرليج، مؤكدا أن فريقه قادرا على تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط.
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