شكرا لقرائتكم خبر عن ‏8 معلومات عن التعاون السعودي الذي تعاقد مع كارتيرون «حقق لقباً ‏وحيداً في تاريخه»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، والذي فسخ تعاقده مع النادي الأبيض قبل 24 ساعة ماضية.

ونرصد من خلال التقرير التالي 8 معلومات عن نادي التعاون السعودي.

1 – تأسس نادي التعاون في عام 1956، ومن أبرز مؤسسيه صالح الوابلي أول رئيس في تاريخ النادي، وتم تسجيله رسمياً في وزارة الشباب السعودية في عام 1960، قبل أن يتم الاعتراف به كنادي رسمي في عام 1963.

2 – التعاون يمتلك في تاريخه الكروي لقباً وحيداً على مستوى البطولات الرسمية الكبرى، بتتويجه بلقب كأس الملك موسم 2019، ووصافة البطولة في عام 1990.

3 – في عام 1995 تأهل الفريق للمرة الأولى إلى الدوري السعودي الممتاز وهبط بعد موسم واحد وصعد بعدها في موسم 1997، ثم هبط من جديد وعاد للمسابقة السعودية في عام 2010.

4- شهد موسم 2015-2016 على أول انجاز للتعاون في الدوري السعودي بتحقيقه المركز الرابع ومن ثم التأهل إلى دوري أبطال اّسيا للمرة الأولى في تاريخه.

5- الفريق يرتدي الزي الأساسي القميص الأصفر و«الشورت» الأرزق، والاحتياطي هو طاقم أسود كامل، والزي الثالث الطاقم «السماوي» الكامل.

6 – يرأس النادي حالياً محمد القاسم ونائبه هو على الشايعي والأمين العام عبدالعزيز الروضان وأمين الصندوق فهد المحيمد.

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7 – أما عن مشوار الفريق بمنافسات الدرجتين الأولى والثانية، فحقق بطولة التصفيات النهائية لدورة الصعود للدرجة الأولى في عام 1978، وكأس الأمير فهد بن فهد للدرجتين الأولى والثانية 4 مرات.

8 – يحتل التعاون صدارة مجموعته «ج» بدوري أبطال اّسيا في نسختها الجارية بعد 3 مباريات، برصيد 6 نقاط، وهي المجموعة التي تضم معه كل من لخويا القطري وبرسبوليس الايراني والشارقة الاماراتي.