شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لاعب مصاب بـ«كورونا».. فريق ألماني يخسر 37 - صفر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق إس جي ريبدورف مولتسن الألماني، بـ37 هدفا دون رد، بعدما ثبتت مخالطة لاعبي الخصم لمصاب بكورونا.
ورغم نتائج الفحص السلبية، تجنب لاعبو ريبدورف مولتسن اعتراض هجمات الخصم ومراوغته، أو الاقتراب من لاعبيه، احتجاجا على عدم تأجيل المباراة.
وخوفا من الإصابة بعدوى كورونا، خسر ريبدورف مباراة في الدرجة الثالثة من منافسات الدوري المحلي، في منطقة أولتسن بولاية سكسونيا السفلى، أمام إس في هولدنشتيدت.
وفي هذا السياق أوضح باتريك ريتسوف، رئيس ريبدورف مولتسن، لمحطة «إن دي آر»، أن الخصم كان مخالطا لمصاب بفيروس كورونا.
ورغم أن نتائج الفحص للاعبي المنافس كانت سلبية، لكن لم تمض عليها 14 يوما، لهذا فضل ريبدورف مولتسن اتخاذ الحذر، والتزام التباعد الاجتماعي خلال المباراة.
ونقلت القناة عن المسؤولين في نادي ريبدورف، أن إدارة الفريق الضيف هولدنشتيدت، رفضت طلبا لتأجيل المباراة لأسباب صحية.
ولذلك عمد لاعبو ريبدورف إلى نوع من الاحتجاج، فركضوا في الملعب فقط مع الحفاظ على التباعد، لتجنب عقوبة عدم الحضور.
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