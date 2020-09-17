شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أول صور لمدرب الزمالك السابق كارتيرون مع فريقه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انضم منذ قليل الفرنسي باتريس كالتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي إلى معسكر الفريق المقام حاليا بقطر، وكان كارتيرون اعتذر عن تدريب الزمالك في مفاجاة غير متوقعة أربكت حسابات الزمالك. كارتيرون وحرص مسؤولى النادي السعودي على اقامة حفل استقبال للمدير الفني الجدير داخل فندق الاقامة ووعدهم الفرنسي بتحقيق جميع طموحاتهم المحلية والآسيوية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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