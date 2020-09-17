شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق على رادار بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل كريم طارق، لاعب بتروجت المعار لنادى طلائع الجيش دائرة اهتمام بيراميدز لضمه للفريق خلال الفترة المقبلة، ورحب اللاعب بالعرض لكنه ينتظر نتيجة المفاوضات التي تجرى حاليا بين الناديين لإتمام الصفقة.

ويبحث كريم طارق عن فريق جديد خلال الموسم المقبل، حيث استقر على مغادرة طلائع الجيش وأبلغ إدارة الفريق العسكري بهذه الخطوة.

وارتبط اسم كريم طارق بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية، ويعيش كريم حالة من التألق في ظل المستويات الفنية التي قدمها وانضمامه لصفوف المنتخب الوطنى في الفترة الماضية.

ويسعى بيراميدز لضخ دماء جديدة لصفوفه خلال الموسم الجديد لرغبته في المنافسة على البطولات التي يشارك فيها.