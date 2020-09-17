شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوافق على الانتقال إلى بيراميدز مقابل 15 مليون جنيه في الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل نادى بيراميدز في مفوضات قوية مع مصطفي محمد مهاجم الزمالك لمعرفه رأيه للانتقال إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلمت «المصري اليوم» ان اللاعب وافق على الانتقال لنادى بيراميدز، خاصة بعدما عرض مسؤولى الفريق على اللاعب الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
وكثف مسؤولى بيراميدز، من المفاوضات في الساعات القليلة الماضية مع مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته.
وتبحث إدارة بيراميدز، استغلال رغبة الزمالك في ضم بعض الصفقات مثل عبدالله بكرى ونبيل عماد دونجا ورجب بكار، من أجل طلب ضم مصطفى محمد.
إغراءات بيراميدز لمصطفى محمد لاعب الزمالك لم تتوقف على النواحى المادية فقط، لكنه حصل على وعد بالاحتراف الخارجى مستقبلا من بوابة بيراميدز حال وصول عرض قوى له في المستقبل.
الجدير بالذكر أن مسؤولي بيراميدز تمكنوا من تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بضم عدد من الصفقات القوية في الساعات الماضية بالحصول على خدمات أحمد فتحى ورمضان صبحي وشريف إكرامي.
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