«ميسى» يحل أزمة غياب جابر في مواجهة المصرى والطلائع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي،بقيادة على ماهر محمد جابر بسبب إصابتة بشد في العشلة الخلفية خلال مشاركتة في التدريبات الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة مواجهة طلائع الجيش، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان محمد جابر قد تألق في مباراة الفريق البورسعيدي الماضية أمام حرس الحدود والتي حول خلالها النادي المصري تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

واستقر الراى على الدفع بـ أحمد عادل «ميسي»، لتعويض غياب محمد جابر في الناحيه اليمني.

ويواجه المصري نظيره طلائع الجيش، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي، المركز الـ13 في الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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