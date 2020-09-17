شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب و إنفانتينو يبحثان الاستعداد لمونديال 2026 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، أن جياني إنفانتينو التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وسافر إنفانتينو إلى واشنطن لمناقشة تأسيس مقرات للفيفا في الولايات المتحدة، ولمراجعة الاستعدادات لكأس العالم.

وذكر الفيفا في بيان: «الرئيس إنفانتينو وجه الشكر للرئيس ترامب على الالتزام الهائل؛ من أجل نجاح كأس العالم 2026، وبناء مستقبل مشرق لكرة القدم في الولايات المتحدة».

كما زار مكتب المدعي العام الأمريكي ويليام بار للتعبير عن شكر شخصي للسلطات الأمريكية، على جهودها في مكافحة الفساد بكرة القدم.

ووجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى عشرات المسؤولين بكرة القدم خاصة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في 2015 بالفساد، ما قاد إلى أكبر فضيحة في تاريخ الفيفا واعتقل العديد منهم.

وقال إنفانتينو: «منذ انتخابي (2016) أظهرنا تصميما على تجميل سمعة الفيفا التي تلطخت في الماضي، وأنا مقتنع جدا باستعادة مصداقية وسمعة الفيفا على أعلى مستوى».

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وواجه إنفانتينو نفسه تحقيقا جنائيا في بلده سويسرا، لفحص اجتماعاته مع المدعي العام السويسري مايكل لاوبر. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفة.