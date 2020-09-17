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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الانتر: لم يكن ميسي ضمن خططنا أبدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
كشف رئيس نادي إنتر ميلانو ستيفن زهانغ أن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن أبدًا جزءًا من خطط انتقالات النادي الإيطالي عندما بدا أن نجم برشلونة كان متجهًا لمغادرة الكامب نو.
وقال زهانغ: "لا يمكن أن يكون مثل هذا الاستثمار جزءًا من مشروعنا. على الأقل ليس الآن. الابتكار والتخطيط والنمو المستمر والاستقرار الاقتصادي هي أحجار الأساس لدينا".
وأضاف: "باتباع هذا المسار، الذي يتضمن التخطيط على المدى الطويل، سنصل إلى النتائج والأهداف المرجوة، وسنعيد إنتر إلى المستوى الوطني والدولي".
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