رئيس الانتر: لم يكن ميسي ضمن خططنا أبدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

كشف رئيس نادي إنتر ميلانو ستيفن زهانغ أن نجم ​برشلونة​ الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن أبدًا جزءًا من خطط انتقالات النادي الإيطالي عندما بدا أن نجم برشلونة كان متجهًا لمغادرة الكامب نو.

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وقال زهانغ: "لا يمكن أن يكون مثل هذا الاستثمار جزءًا من مشروعنا. على الأقل ليس الآن. الابتكار والتخطيط والنمو المستمر والاستقرار الاقتصادي هي أحجار الأساس لدينا".

وأضاف: "باتباع هذا المسار، الذي يتضمن التخطيط على المدى الطويل، سنصل إلى النتائج والأهداف المرجوة، وسنعيد إنتر إلى المستوى الوطني والدولي".