حميديتش يوجه رسالة قوية لـ الابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

وجه حسن صالح حمديتيش، المدير الرياضي لنادي ​بايرن​ ميونيخ الالماني رسالة قوية وحاسمة للظهير النمساوي الدولي ديفيد ألابا، بشأن مطالبه للتوقيع على عقد جديد.

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ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، الذي سينتهي في صيف 2021، خاصة ان النمساوي يطلب راتب سنوي يصل الى 25 مليون يورو لينضم الى فئة اللاعبين الاعلى اجراً مثل نوير وليفاندوفسكي.

وعن ذلك، قال ​حميديتش​ لصحيفة "كيكر" الألمانية:" هناك سقف مالي ورياضي داخل بايرن، ولا أظن أن ديفيد يرى نفسه فوق ليفا ونوير".

وساهم ألابا بقوة في موسم البايرن الناجح، الذي أحرز فيه الثلاثية التاريخية للمرة الثانية.