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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة بايرن ميونيخ وشالكه دون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
تراجع ديتر رايتر عمدة مدينة ميونيخ عن فكرة حضور الجماهير لمباراة بايرن ميونيخ وشالكه، ضمن افتتاحية الدوري الألماني موسم 2020-2021.
وكان رايتر قد اكد أمس ترحيبه بحضور 7500 مشجع للمباراة المرتقبة، إلا أن تراجع اليوم خوفَا من تفشي فيروس كورونا.
وقال رايتر لصحيفة "abendzeitung" الألمانية:" مباراة البايرن وشالكه ستكون بدون حضور جماهيري".
وأضاف:" مع ارتفاع عدد الاصابات، فمن غير الطبيعي السماح لاقامة المباراة بحضور جماهيري".
ولا يزال فيروس كورونا يفتك بعالم الرياضة وخاصة كرة القدم بعد اكتشاف عدة اصابات عدة اصابات في صفوف اللاعبين في مختلف الاندية.
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