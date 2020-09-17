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مباراة بايرن ميونيخ وشالكه دون جمهور

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة بايرن ميونيخ وشالكه دون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

تراجع ديتر رايتر عمدة مدينة ميونيخ عن فكرة حضور الجماهير لمباراة ​بايرن​ ميونيخ و​شالكه​، ضمن افتتاحية الدوري الألماني موسم 2020-2021.

 

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وكان رايتر قد اكد أمس ترحيبه بحضور 7500 مشجع للمباراة المرتقبة، إلا أن تراجع اليوم خوفَا من تفشي فيروس .

وقال رايتر لصحيفة "abendzeitung" الألمانية:" مباراة البايرن وشالكه ستكون بدون حضور جماهيري".

وأضاف:" مع ارتفاع عدد الاصابات، فمن غير الطبيعي السماح لاقامة المباراة بحضور جماهيري".

ولا يزال فيروس كورونا يفتك بعالم وخاصة كرة القدم بعد اكتشاف عدة اصابات عدة اصابات في صفوف اللاعبين في مختلف الاندية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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