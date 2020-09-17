شكرا لقرائتكم الاتحاد يوافق على توصية طلعت يوسف في عقوبة نور السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى على التوصيات التى رفعها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بشأن العقوبات التى فرضها الأخير على نور السيد قائد الفريق والتى جاءت عبارة عن استبعاده عن صفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم مع خصم 5 % من نتيجة عقده السنوى نتيجة لما بدر منه تجاه المدرب بعد جلوس اللاعب مع زملائه بالفريق قبل مواجهة الأهلى والحديث فى أمور تخص الجهاز الفنى .

وقام صباح اليوم محمد مصيلحى بالإجتماع بنور السيد بصحبة عبد الجليل إمام المدير الإدارى للفريق وإبلاغه بكافة القرارات التى تم اتخاذها ضده لتنفيذها اليوم.

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واستقر طلعت يوسف على إجراء بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيل الفريق الذى سيخوض لقاء المقاولون العرب المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى المقرر له الأحد المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يأتى ذلك فى إطار رغبة المدير الفنى بتطبيق سياسة التدوير بعد حالات الإرهاق التى ظهرت على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، بالإضافة لحدوث بعض الإصابات، كان آخرها محمود رزق الذى أصيب بكسر فى الأنف فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى وسيغيب مدة لا تقل عن 6 أسابيع، بالإضافة لاستبعاد نور السيد مدافع وسط الفريق حتى نهاية الموسم بأوامر من طلعت يوسف.