شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يصعد 5 ناشئين للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تصعيد خمس ناشئين جدد لصفوف الفريق الأول للإستعانة بهم خلال المباريات المقبلة بعدما نجح بعضهم فى لفت الأنظار خلال اللقاءات التى شاركوا فيها مع زعيم الثغر بالدورى مثل عبد الغنى محمد ويوسف حسن الذين ظهروا بشكل مميز .

ويرغب طلعت يوسف فى كسر شوكة عدد من اللاعبين الكبار وإراحتهم على الدكة خلال الفترة المقبلة بعد الوشاية التى وصلته بوجود لاعبون لا يرغبون فى تواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة وأدى ذلك لإستبعاد نور السيد قائد الإتحاد حتى نهاية الموسم الجارى مع تحديد موقفه بنهاية الدورى .

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من ناحية أخرى كشف طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن هناك تشكيكا في الجهاز الفني للاتحاد وهناك مصالح موجودة دون التطرق لتفاصيل خاصة بهذا الأمر، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: "استبعاد نور السيد لنهاية الموسم وتخصم نسبة من قيمة عقده، وهناك برنامج محدد له مع مخطط الأحمال، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي محدد"، متابعا: "تكرار خطأ نور السيد وراء عقوبته الشديدة".

وحدثت أزمة قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلى والاتحاد بالدورى والتى أدت بقيام طلعت يوسف المدير الفنى للفريق باستبعاد نور السيد مدافع وسط زعيم الثغر من قائمة المباراة إثر وشاية تم نقلها إلى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، أنه تحدث مع اللاعبين حول مستقبل المدير الفنى للفريق السكندرى وهو ما استدعى إقصاءه لنهاية الموسم.