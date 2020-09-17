شكرا لقرائتكم أحمد مرتضي: جونيس خارج حسابات الزمالك ونختار المدرب عبر "زوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو اللجنة المكلفة بإختيار المدرب الاجنبى الذى سوف يخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى رحل عن تدريب الزمالك أن اليونانى جونيس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد ، وقال أحمد مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت :" تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الاعداد لخمسة مدربين نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية"

وتابع أحمد مرتضى :" رفعنا سقف المقابل المادى للمدرب الاجنبى الجديد للزمالك للوصول لمدرب كبير يستطيع تحقيق طموحات جماهير الزمالك ووضعنا شروط للتعاقد مع المدرب أولها أن يكون مدرب واقعى لايبحث عن فرض أسلوب جديد ويعلم أن لديه مهمة كبيرة فى غضون أيام قليلة فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى مع الرجاء المغربى".

وأكمل احمد مرتضى :"لم نفاوض اليونانى جونيس مدرب وادى دجلة من الاساس ، مع الاحترام لقدراته كمدرب ولكننا نشترط أن يكون مدرب الزمالك صاحب خبرات أفريقية وسبق له التتويج ببطولات ".

ويضيف :" ننظر للمدربين الذين تولوا تدريب الزمالك من قبل وعلى رأسهم فيريرا وباتشيكو ، وأيضاً الاسبانى جاريدو مدرب الاهلى السابق مطروح أيضاً ، وسنكشف هوية المدرب خلال أسبوع على أقصى تقدير"

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وعن كارتيرون قال أحمد مرتضى منصور :"أولا نشكر طارق يحيى على موقفه وحبه للزمالك ، أما كارتيرون قصته بدأت بمكالمة هاتفية الساعة 2 ليلا لأمير مرتضى أبلغه أنه يريد الرحيل وأنه مضغوط وبعدها علمنا أن لديه عرض مغرى وبالفعل انتقل للتعاون وعلمنا ان راتبه 400 الف دولار بما يعادل 6 مليون دولار فى السنة وهو رقم لايتقاضاه يورجن كلوب ويعادل ثمانية أضعاف راتبه معنا ، هو مكسوف من نفسه ومن موقف الزمالك معه بس مضطر يأمن مستقبله "

وأكمل :" نناقش الازمة بهدوء وعقلانية كعادة والدى فى كل الازمات عكس مايصوره الاعلام ويستغل انفعالاته ، الزمالك لايقف على أحد وكلنا سنرحل بما فينا مرتضى منصور وسوف يظل الزمالك باقياً ".

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.