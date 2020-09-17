شكرا لقرائتكم منتخب بلجيكا يحافظ على صدارة تصنيف "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة أحدث نسخة من التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر يوم الخميس.

وهذه هي المرة الاولى في آخر ستة أشهر التي يصدر خلالها التصنيف العالمي ، مع الأخذ في الحسبان المباريات الدولية التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، والتي لعبت أغلبها في أوروبا، وذلك بعد فترة توقف استمرت لستة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومازال المنتخب البلجيكي في الصدارة برصيد 1773 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الفرنسي برصيد 1744 نقطة ثم البرازيل 1712 نقطة ثم المنتخب الإنجليزي برصيد1664 نقطة.

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وقفز المنتخب البرتغالي من المركز السابع للمركز الخامس برصيد 653 نقطة بعد فوزه على كرواتيا والسويد، وانتقل المنتخب الإسباني من المركز الثامن إلى السابع، كما صعد المنتخب الإيطالي مركزا واحدا ليحتل المركز الثاني عشر، كما صعد المنتخب الهولندي من المركز الرابع عشر للثالث عشر، وقفز المنتخب الألماني للمركز الرابع عشر بعد أن كان يحتل المركز الخامس عشر.

وحافظ المنتخب السنغالي على صدارة التصنيف للمنتخبات الإفريقية حيث يحتل المركز العشرين عالميا برصيد 1555 نقطة، فيما صعد المنتخب التونسي مركزا ليحتل المركز السادس والعشرين عالميا برصيد 1506 نقطة والمركز الثاني إفريقيا.

وحافظ المنتخب الياباني على صدارة التصنيف الآسيوي بعدما احتل المركز الـ28 عالميا برصيد 1500 نقطة وجاء خلفه المنتخب الإيراني الذي لم يلعب أي مباراة إلا أنه قفز ثلاثة مراكز ليحتل حاليا المركز الثلاثين، بعد أن فقد منتخبا صربيا وتركيا نقاطاً.