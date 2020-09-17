الشهراني سابع المصابين بكورونا في الهلال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح ياسر الشهراني سابع لاعب في الهلال يصاب بفيروس كورونا مع تجمع الفرق في الدوحة من أجل استئناف دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال الهلال بطل آسيا في حسابه في تويتر اليوم الأربعاء "أوضحت الفحوص الدورية المجدولة التي أجرتها بعثة الفريق إصابة نواف العابد بفيروس كورونا وسيخضع للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي".
وكان الهلال أعلن إصابة ستة من لاعبيه هم نواف العابد ومحمد الواكد ومحمد البريك وحمد العبدان وسلمان الفرج وصالح الشهري بالإضافة لمدير كرة القدم سعود كريري بفيروس كورونا. وتوقفت منافسات دوري أبطال آسيا في مارس بسبب الجائحة بعد أن خاض كل فريق مباراتين في دور المجموعات.
وتم استئناف المنافسات هذا الأسبوع وتغلب الهلال 2-1 على باختاكور بفضل هدف هتان باهبري في اللحظات الأخيرة.
ويلعب الهلال مباراته الثانية في قطر غدا الخميس إذ سيواجه باختاكور في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية التي يتصدرها بتسع نقاط من ثلاث مباريات. وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب لمنطقة غرب آسيا في الدوحة.
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