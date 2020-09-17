"الملك" جيمس وأنتيتوكونمبو ضمن تشكيلة الفريق الاول

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لوس انجليس: اختير نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المتألق في صفوف ميلووكي باكس بالاجماع ضمن تشكيلة الفريق الاول للدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري.

وحقق جيمس، الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، رقما قياسيا باختياره للمرة الـ 16 ضمن أفضل تشكيلة في الدوري، متخطيا الثلاثي الاسطوري كريم عبد الجبار وكوبي براينت وتيم دنكان مع 15 مرة لكل منهم.

واختير جيمس 13 مرة ضمن الفريق الاول، ومرتين في الفريق الثاني ومرة واحدة مع الفريق الثالث.

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في المقابل، أختير أنتيتوكونمبو المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم المنصرم، للمرة الرابعة ضمن أفضل تشكيلة في الدوري، بينها مرتان ضمن الفريق الاول.

ونال جيمس وأنتيتوكونمبو بالاجماع جميع ترشيحات الفريق الاول لمئة بطاقة اقتراع وحصدا 500 نقطة لكل منهما. علما أن التصويت يتم من قبل مجموعة من الصحافيين الرياضيين من الولايات المتحدة الاميركية وكندا.

وضم الفريق الاول إلى جانب جيمس وأنتيتوكونمبو، لاعب هيوستن روكتس جيمس هاردن (474 نقطة)، وزميل "الملك" في ليكرز أنتوني ديفيس (455) والسلوفيني لوكا دونيتش من دالاس مافريكس (416).