أفضل خمسة وجوه شابة في موسم 2021

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







برلين: يستهل نادي بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الالماني لكرة القدم في الأعوام الثمانية الاخيرة، على ملعبه "أليانز أرينا" أمام شالكه، في سعيه إلى إحراز لقبه التاسع تواليا.

تلقي وكالة "فرانس برس" نظرة على أفضل خمسة وجوه جديدة في "البوندسليغا" لمتابعتها عن كثب وباهتمام في موسم 2020-2021.

لوروا سانيه (بايرن ميونيخ)

دفع بايرن ميونيخ 45 مليون يورو (53 مليون دولار) لمانشستر سيتي الانكليزي لإعادة لوروا سانيه إلى "البوندسليغا"، حيث يأمل الأخير في أن تكون مشاركته الاولى الجمعة على ملعب النادي البافاري أمام شالكه، الفريق الذي بدأ مسيرته معه.

تقع الكثير من الضغوطات على إبن الـ 24 عاما، في سعيه لإثبات علو كعبه وإمكاناته في فريق يعج بالنجوم حقق في الموسم المنصرم ثلاثية تاريخية (الدوري - الكأس - دوري أبطال أوروبا).

ويتوجب على سانيه أن يدخل أكثر ضمن أجواء المباريات، خصوصا بعدما تحداه مدربه الجديد هانزي فليك بالعمل اكثر على الناحية الدفاعية.

قال الوافد الجديد "لديّ أهداف كبيرة مع بايرن ميونيخ، وأريد أن أبرهن انه بامكان الاشخاص الاعتماد كليا عليّ".

جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند)

بات اللاعب الدولي الانكليزي إبن الـ 17 ربيعا اصغر هداف في كأس ألمانيا الإثنين بتسجيله هدفا من خماسية فريقه بوروسيا دورتموند في مرمى دويسبورغ بعد إنتقاله إلى الدوري الألماني قادما من برمنغهام سيتي في صفقة قدرت بـ 26 مليون يورو. أبهر لاعب خط الوسط رفاقه بفضل نضجه الكروي، وهو على عتبة بلوغ سن 18 عاما في حزيران/يونيو المقبل.

أثنى مهاجم دورتموند الدولي البلجيكي ثورغان هازار على بداية بلينغهام بالقول "يبلغ 17 عاما فقط ولكنه يلعب كرجل".

وتابع "إنه لاعب جيد جدا من اجل الحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع. بامكانه أن يساعدنا كثيرا". من المتوقع أن نشاهد بلينغهام إلى جانب مواطنه الجناح الشاب جادون سانشو (20 عاما) والمهاجم النروجي إيرلينغ هالاند (20).

هوانغ هي -تشان (لايبزيغ)

انضم المهاجم الكوري الجنوري إلى لايبزيغ قادما من ريد بول سالزبورغ النمسوي مقابل 15 مليون يورو، ويقع على كاهليه مهمة سد فراغ رحيل المهاجم تيمو فيرنر هذا الموسم إلى تشلسي الانكليزي بعدما سجل 34 هدفا في الموسم المنصرم.

ينظر مدرب لايبزيغ وسالزبورغ السابق رالف رانغنيك إلى إبن الـ 24 عاما على أنه "احد ابرز المواهب المستقبلية في كوريا الجنوبية".

اكتفى هي - تشان بتسجيل هدفين في 21 مباراة خاضها مع هامبورغ من الدرجة الثانية خلال فترة إعارته موسم 2018- 2019 تعرض خلاله لإصابة.

Advertisements

نفض الغبار عنه في الموسم الماضي، فسجل 16 هدفا ومرر 22 كرة حاسمة في 40 مباراة خاضها بقميص سالزبورغ في طريقه لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين.

تألق في مسابقة دوري الابطال الاوروبي في الموسم المنصرم، بتسجيله ثلاثة أهداف ومساهمته في خمسة آخرين في دور المجموعات، إلى جانب زميله المستقبلي في دورتموند هالاند، في مسيرة متألقة لفريق سالزبورغ ضمن مجموعة ضمت ليفربول الانكليزي ونابولي الإيطالي.

تاهيث تشونغ (فيردر بريمن)

تفادى بريمن الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، فعمد هذا الموسم إلى تدعيم نجاعته الهجومية بالتعاقد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الانكليزي مع الجناح إبن الـ 20 عاما.

لم يتأخر الواعد الهولندي الدولي في منتخب ما دون 21 عاما المتحدر من جزيرة كوراكاو في البحر الكاريبي من هز الشباك بقميص بريمن.

قال تشونغ بعد تسجيله في أول مباراة له نهاية الاسبوع الماضي في كأس ألمانيا أمام فريق كارل زايس يينا (2-صفر) "مساعدة الفريق بصفاتك الخاصة- هذا ما تريده".

سار تشونغ على خطى نجوم فريق "الشياطين الحمر" السابقين أمثال الويلزي راين غيغز وبول سكولز والحالي ماركوس راشفورد، بنيله جائزة أفضل لاعب شاب في يونايتد موسم 2017-2018، كما اختير في الموسم التالي أفضل لاعب ضمن التشكيلة الرديفة.

منحه المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير فرصة ارتداء قميص الفريق الاول للـ "ريدز" وذلك في النصف الثاني من موسم 2018-2019، على أمل أن يصبح لاعبا اساسيا مع بريمن هذا الموسم وأن يستهل مبارياته في "البوندسليغا" أمام هرتا برلين السبت.

رينير (بوروسيا دورتموند)

انضم البرازيلي رينير جيزوس كارفاليو (18 عاما) إلى دورتموند من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين من أجل تدعيم الخط الهجومي للنادي الالماني.

يتنافس المهاجم الدولي في منتخب ما دون 23 عاما مع يوليان براندت والاميركي جيوفاني راينا (17 عاما) على دور في الملعب إلى جانب القائد ماركو رويس العائد من الإصابة.

إرتدى رينير قميص فريقه الجديد للمرة الاولى في كأس المانيا في مباراة انتهت بخماسية أمام دويسبورغ بدخوله في الشوط الثاني بديلا للانكليزي جايدون سانشو.

قال ميكايل تسورك المدير الرياضي في دورتموند "يمتلك رينير موهبة هائلة ويمكن استخدامه بمواقع مختلفة في الهجوم".

وتابع "كنا نراقبه منذ أكثر من عامين".