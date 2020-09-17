شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يواجهون مصيراً مجهولاً فى الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه 3 لاعبين فى الأهلى مصيرا مجهولا، فى ظل عدم وضوح رؤية استمرارهم مع الفريق من عدمه بالموسم الجديد، فى ظل بحث لجنة التخطيط فى الأهلى عن تدعيم الفريق بصفقات سوبر خلال المرحلة المقبلة لتعويض الجماهير عن رحيل بعض النجوم أمثال رمضان صبحى وأحمد فتحى. ويرصد الخليج 365 الـ 3 لاعبين أصحاب المصير الغامض فى الأهلى بالتقرير التالى..

يعد مصير وليد أزارو فى الأهلى غامضاً حتى الآن، بالرغم من فرمان إدارة الأهلى بعودته للتدريبات مرة أخرى، حيث يبدأ الأهلى معه رحلة الدخول فى مفاوضات لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها وقضاها فى المغرب بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى، ويضع مسئولو الأهلي شرطاً لاستمرار أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد، وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمى، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجارى.

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الأنجولى جيرالدو يواجه نفس المصير، خاصة فى ظل هجوم جماهير الأهلى عليه الفترة الأخيرة لعدم وصوله للمستوى الذى يرضى طموحات محبى وعشاق القلعة الحمراء، حيث يُفاضل الأنجولى جيرالدو جناح النادي الأهلي بين عرضين أحدهما من الدوري البرازيلي والآخر من الدوري التونسي تمهيداً للرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد استقرار الإدارة الحمراء على أن يكون اللاعب أول الراحلين عن الفريق لعدم وجود اقتناع بالمردود الفنى الذى يقدمه رغم حصوله على فرص عديدة.

وفتح مسئولو الأهلى الباب أمام الأندية الراغبة فى شراء جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأثار جيرالدو أزمة من قبل داخل النادى بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه الأندية، ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

أما صالح جمعة لاعب الفريق فيواجه أيضاً مصيراً مجهولاً بسبب عودته للاستبعاد الفنى والمشاكل التى يفتعلها مؤخرا، حيث يحسم مسئولو النادى الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة مصير صالح جمعة لاعب الفريق، سواء بمنحه فرصة ثانية والإبقاء عليه خلال الموسم المقبل أو بالاستغناء عنه مع نهاية الموسم الجارى محلياً على خلفية أزمته الأخيرة التى تسببت فى القبض عليه واحتجازه بأحد أقسام الشرطة لمدة 48 ساعة بسبب حادث سيارة ارتكبه فى حى الزمالك، قبل أن يتأجل إخلاء سبيله بسبب قضية أخرى كان مطلوباً على ذمتها بسبب حادث سير أيضاً فى الجيزة، ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب رئيس النادى مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مصير صالح جمعة، وإن كانت النية تتجه لعدم الإبقاء عليه والاستغناء عنه بنهاية الموسم الجارى بعدما حصل اللاعب على فرص كثيرة ولم يلتزم ويجتهد بالشكل الذى يمنحه الفرصة كافية للمشاركة في المباريات، خاصة بعدما ظهر لمدة 13 دقيقة في مباراة المصري قبل أسبوعين وظهر واضحاً أنه لم يستعيد وزنه المثالي ، ورغم أن الاحتمال الأقرب هو عدم بقاء صالح في الأهلي خلال الموسم المقبل، إلا أن الإدارة الحمراء ستبحث الأمر بعناية مع فايلر لاتخاذ القرار المناسب في هذه القضية.