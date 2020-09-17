شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يكشف صدمة أسوان بعد رحيل كارتيرون ويؤكد: "حفظنا طريقة لعبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد كشرى، المدير الفنى لنادى أسوان، حزنه لرحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن منصبه قبل مباراة الفريقين المقرر لها غداً الجمعة بالدورى، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أسوان لم يضمن البقاء حتى بعد الوصول للنقطة 31، مازال لدينا 7 مباريات فى المسابقة محتاجين على الأقل نكسب مباراتين حتى نصل للنقطة 38 وهى فى رأيى نقطة الأمان من الهبوط ".

وأضاف كشرى، "لاعبو أسوان تأقلموا مع استاد كلية الشرطة وأصبح وش السعد عليهم وحققوا الفوز عليه فى مباريات عديدة، أبرزها المقاولون العرب، ورغم أننا حقنا الفوز خارج ملعبنا فى مباريات كثيرة مثل الإنتاج الحربى على استاد السلام، إلا فريق أسوان انسجم مع استاد كلية الشرطة لأنه مناسب لطريقة لعبنا، وهو ملعب ضيق يساعد على غلق المساحات واللعب على أخطاء المنافس وحققنا عليه نقاطا أكثر من التى حققها أسوان على ملعبه فى الدور الأول والذى يعد الأسهل بمقارنة بصراع الدور الثانى".

وعن مواجهة الزمالك قال كشرى، "بعد رحيل كارتيرون أصبحت المباراة أكثر صعوبة، كنت أتمنى مواجهة كارتيرون لأننا حفظناه ونعلم طريقة لعبه، فضلا عن أنه اعتاد الفترة الأخيرة على إراحة بعض اللاعبين الكبار استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى، بينما بعد تولى جهاز فنى جديد وظروف رحيل كارتيرون الصادمة ستكون هناك روح جديدة ورغبة قوية فى تحقيق فوز يزيل صدمة رحيل المدرب الفرنسي، كما سيسعى طارق يحيى لتحقيق فوز يترك له بصمة مع الفارس الأبيض قبل الرحيل".

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ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

وتقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.