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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يخصم غرامات لجنة الانضباط من مستحقات الأندية، حسين الشحات جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مواجهة المقاصة.
اتحاد الكرة يخصم غرامات لجنة الانضباط من مستحقات الأندية
استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على خصم الغرامات التى تم توقيعها على عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز مؤخرا من جانب لجنة الانضباط، من مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة سواء مستحقات كأس مصر أو مستحقات الأندية لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" والتى يتم تحويلها عن طريق اتحاد الكرة، وذلك فى حالة عدم سداد هؤلاء المسئولين الغرامات التى تم توقيعها لخزينة الجبلاية.
حسين الشحات جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مواجهة المقاصة
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزاً للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة الفتاق التى أجراها مؤخراً، موضحاً أن اللاعب شارك فى مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية وبات جاهزاً للمرحلة المقبلة بدءاً من مباراة المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز حال رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ذلك.
وزارة الرياضة تكرم القائمين على تنظيم حفل قرعة مونديال اليد
تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل تكريم للمشاركين فى تنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب ومدير البطولة والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولو شركات بريزينتيشن وتذكرتى ولاكى تورز وآخرون من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا فى خروج الحفل بهذا الشكل المبهر، وذلك فى العاشرة والنصف صباح الأحد المقبل بمبنى وزارة الشباب والرياضة بالدور الثاني.
اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد أول أكتوبر
كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه يحق للجنة فتح باب القيد للأندية استعداداً للموسم الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل وتحديدا قبل الأربعة أسابيع الأخيرة من عمر الدورى العام هذا الموسم، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وزارة الرياضة تحيل ملف مخالفات نادى دمياط للنيابة العامة
أحالت وزارة الشباب والرياضة التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش بشأن مخالفات نادى دمياط الرياضى خلال العام المالى 2018-2019 إلى النيابة العامة، استناداً على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي.
الأهلي يعرض على وليد ازارو تمديد عقده لمدة موسمين
يدخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع المغربي وليد ازارو لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك عقب انتهاء فترة الأجازة التي حصل عليها وقضاها في المغرب بعد قطع اعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 الف دولار الي مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.
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