القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يخصم غرامات لجنة الانضباط من مستحقات الأندية، حسين الشحات جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مواجهة المقاصة.

اتحاد الكرة يخصم غرامات لجنة الانضباط من مستحقات الأندية

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على خصم الغرامات التى تم توقيعها على عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز مؤخرا من جانب لجنة الانضباط، من مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة سواء مستحقات كأس مصر أو مستحقات الأندية لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" والتى يتم تحويلها عن طريق اتحاد الكرة، وذلك فى حالة عدم سداد هؤلاء المسئولين الغرامات التى تم توقيعها لخزينة الجبلاية.

حسين الشحات جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مواجهة المقاصة

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزاً للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة الفتاق التى أجراها مؤخراً، موضحاً أن اللاعب شارك فى مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية وبات جاهزاً للمرحلة المقبلة بدءاً من مباراة المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز حال رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ذلك.