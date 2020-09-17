شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل ساسى وبن شرقى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والمغربى أشرف بن شرقي برنامج التأهيل الخاص بهما واللذين يؤديانه تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وغاب ساسي وبن شرقي عن آخر مباراتين للفريق أمام الإنتاج الحربي وسموحة فى الدورى بسبب الإصابة، حيث تعرض بن شرقى للإصابة قبل مباراة طلائع الحيش فيما أصيب ساسى أثناء سير نفس المباراة.

ويرفض طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك المغامرة بالدفع بهما أمام أسوان في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، خوفا من تفاقم إصابتهما ورغبة من الجهاز الفني في منحهما فرصة الراحة من ضغط المباريات استغلالا لإصابتهما.

من ناحية أخرى، تعاهد لاعبو الزمالك علي مواصلة الانتصارات والمستوى الجيد في المباريات المقبلة سواء بالدورى او دورى ابطال افريقيا، وذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودى، وتحدث كباتن الفريق شيكابالا وحازم امام ويوسف أوباما مع زملائهم خلال الأيام الماضية على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة أسوان المقبلة بالدورى والمقرر لها الجمعة المقبل ، وباقي مباريات الدورى لعودة الثقة للجماهير والتأكيد على قوة الجيل الحالي من اللاعبين صانع الانتصارات.

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ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.