شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: لم نفاوض جونياس وراتب كارتيرون بفريق التعاون أعلى من كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو اللجنة المكلفة باختيار المدرب الأجنبى الذى سيخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بعد رحيله عن تدريب الزمالك، أن اليونانى جونياس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد، وقال أحمد مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الأعداد لخمسة مدربين، نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية".

وأضاف أحمد مرتضى، "رفعنا سقف المقابل المادى للمدرب الأجنبى الجديد للزمالك للوصول لمدرب كبير يستطيع تحقيق طموحات جماهير الزمالك، ووضعنا شروطا للتعاقد مع المدرب، أولها أن يكون مدربا واقعيا لا يبحث عن فرض أسلوب جديد، ويعلم أن لديه مهمة كبيرة فى غضون أيام قليلة فى نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى مع الرجاء المغربى".

وتابع عضو مجلس الزمالك، "لم نفاوض اليونانى جونيس مدرب وادى دجلة من الأساس، مع الاحترام لقدراته كمدرب ولكننا نشترط أن يكون مدرب الزمالك صاحب خبرات أفريقية وسبق له التتويج ببطولات".

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وأوضح أحمد مرتضى، "ننظر للمدربين الذين تولوا تدريب الزمالك من قبل، وعلى رأسهم فيريرا وباتشيكو، وأيضاً الإسبانى جاريدو مدرب الأهلى الأسبق مطروح أيضاً، وسنكشف هوية المدرب خلال أسبوع على أقصى تقدير".

وعن كارتيرون قال أحمد مرتضى منصور، "أولا نشكر طارق يحيى على موقفه وحبه للزمالك، أما كارتيرون قصته بدأت بمكالمة هاتفية الساعة 2 ليلا لأمير مرتضى أبلغه بأنه يريد الرحيل وأنه مضغوط وبعدها علمنا أن لديه عرضا مغريا وبالفعل انتقل للتعاون وعلمنا أن راتبه 400 ألف دولار، ما يعادل 6 ملايين دولار فى السنة، وهو رقم لا يتقاضاه يورجن كلوب ويعادل ثمانية أضعاف راتبه معنا، هو مكسوف من نفسه ومن موقف الزمالك معه بس مضطر يأمن مستقبله".

تابع مرتضى، "نناقش الأزمة بهدوء وعقلانية كعادة والدى فى كل الأزمات عكس ما يصوره الإعلام ويستغل انفعالاته، الزمالك لا يقف على أحد وكلنا سنرحل بما فينا مرتضى منصور وسوف يظل الزمالك باقياً".

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.