شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على الفوز أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاهد لاعبو الزمالك على مواصلة الانتصارات والمستوى الجيد فى المباريات المقبلة، سواء بالدورى أو دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للتعاون السعودى، وتحدث كباتن الفريق شيكابالا وحازم إمام ويوسف أوباما مع زملائهم خلال الأيام الماضية على ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة أسوان المقبلة بالدورى والمقرر لها الجمعة المقبل، وباقى مباريات الدورى لعودة الثقة للجماهير والتأكيد على قوة الجيل الحالى من اللاعبين صانع الانتصارات.

ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.