شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 28 مباراة جمعت المصرى والطلائع قبل مواجهة برج العرب الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش فى السادسة مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث فاز المصرى على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما سحق الطلائع منافسه الجونة برباعية مقابل هدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

*ترتيب المصرى البورسعيدى والطلائع فى جدول الدوري

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل فى مثلها وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولاتزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

*تاريخ مواجهات المصرى والطلائع لقاء اليوم يحمل رقم (29) في تاريخ مواجهات الفريقين الذى بدأ قبل 15 عاما بعد صعود طلائع الجيش لأول مرة موسم 2004/2005، عندما التقيا في الأسبوع الثاني بجهاز الرياضة العسكري، وانتهت بالتعادل السلبى في 24 سبتمبر 2004 وأدارها الحكم رضا البلتاجي ، مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم محمود وادى، وتعادل محمد رزق.

14 تعادلا هي النتيجة الأكثر بين الفريقين منها 6 تعادل سلبى، بينما فاز المصرى 7 مرات وفاز الطلائع 7 مرات ، بينما يتفوق المصري في التهديف بتسجيل 31 هدفا مقابل 26 هدفا لطلائع الجيش يتساوى عرفة السيد وصلاح أمين في صدارة هدافي الجيش والمباراة برصيد 4 أهداف. بينما يتقاسم لقب هداف المصري العميد حسام حسن ومحمود شاكر عبدالفتاح وبكاري كولوبيالي، والبوركيني أريستيد بانسيه برصيد هدفين.

انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله أحمد ياسر فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة على ستاد السويس فى 25 ديسمبر 2019 .

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*ماهر يبحث عن الانتصار الثالث وبسيونى يبحث عن نقاط الامان

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة خطة انتشال الفريق من مراكز القاع في المسابقة بعدما عاد للانتصارات بعد غياب كبير بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد ثم الفوز على الحدود بهدفين مقابل هدف ، في المقابل يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع عن مواصلة قطار النتائج الجيدة منذ عودة المسابقة حيث خاض 7 مباريات تعادل فى ثلاثة وفاز فى ثلاثة مثلها وخسر من الزمالك فقط ليقترب من وداع الهبوط .

*التشكيل المتوقع للمصرى وطلائع الجيش

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الطلائع مكون من :"أحمد مسعود ، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفي سلامة، عبد الرحمن زين ، فريد شوقي، بهاء مجدي، أحمد ياسر، عمرو موسي، إيزي إيميكا ، محمود وادي".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المصرى مكون من :" محمد بسام ، خالد سطوحى، على الفيل، محمد ناصف، زولا،عمرو السيسى، فرنك استيفن، مهند لاشين، كريم طارق، عمار حمدى، ناصر منسى".