شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على إجراء بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيل الفريق الذى سيخوض لقاء المقاولون العرب المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى المقرر له الأحد المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يأتى ذلك فى إطار رغبة المدير الفنى بتطبيق سياسة التدوير بعد حالات الإرهاق التى ظهرت على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، بالإضافة لحدوث بعض الإصابات، كان آخرها محمود رزق الذى أصيب بكسر فى الأنف فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى وسيغيب مدة لا تقل عن 6 أسابيع، بالإضافة لاستبعاد نور السيد مدافع وسط الفريق حتى نهاية الموسم بأوامر من طلعت يوسف .

وكشف طلعت يوسف أن هناك تشكيكا في الجهاز الفني للاتحاد وهناك مصالح موجودة دون التطرق لتفاصيل خاصة بهذا الأمر، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1، "استبعاد نور السيد لنهاية الموسم وتخصم نسبة من قيمة عقده، وهناك برنامج محدد له مع مخطط الأحمال، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي محدد، تكرار خطأ نور السيد وراء عقوبته الشديدة".

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وحدثت أزمة قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلى والاتحاد بالدورى والتى أدت بقيام طلعت يوسف المدير الفنى للفريق باستبعاد نور السيد مدافع وسط زعيم الثغر من قائمة المباراة إثر وشاية تم نقلها إلى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، أنه تحدث مع اللاعبين حول مستقبل المدير الفنى للفريق السكندرى وهو ما استدعى إقصاءه لنهاية الموسم.