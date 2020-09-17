"هناك 4 أو 5 مرشحين".. أحمد مرتضى يتحدث عن الأسماء المطروحة لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم حصر 4 أو 5 مدربين في قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

ورحل الفرنسي بارتيس كارتيرون عن تدريب الزمالك بشكل مفاجئ، ليتولى المسئولية الفنية للتعاون السعودي.

وتسعى إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي للتعاقد مع مدير فني أجنبي آخر لتولي المهمة الفنية للفريق الأبيض، قبل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال أحمد مرتضى: "أولا، أود أن أشكر طارق يحيى على تولي المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت".

وأضاف: "صُدمنا بقرار كارتيرون، كل الأمور تمت فجأة خلال 24 ساعة، تواصل مع أمير مرتضى (المشرف العام على الكرة) في الثانية صباحًا وأبلغه بقرار الرحيل".

وتابع: "أعتقد أن المدرب الفرنسي (مكسوف) من نفسه، لقد فضل تأمين مستقبله وضحي بكل تاريخه".

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وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك: "ما علمنا به أن كارتيرون عُرض عليه 8 أضعاف ما يتقاضاه مع الزمالك، لكننا لن نقف على أحد".

وأكمل: "حصرنا قائمة المرشحين إلى 4 أو 5 مدربين، ونجري حاليًا مقابلات شخصية عبر الانترنت، تتضمن الحديث عن التفاصيل المالية".

وبسؤاله عن شروط التعاقد مع مدرب جديد، قال أحمد مرتضى: "أن يكون مدرب واقعي، على علم وتفهم أنه سينافس على بطولة بعد شهر واحد فقط".

وأردف: "من الأفضل أن يكون قد حصل على بطولة، ولديه خبرات كبيرة، وليس شرطًا أن يكون سبق له تدريب الزمالك.

وبسؤاله عن طرح بعض الأسماء قال: "تاكيس جونياس اسم غير مطروح ومن غير الوارد التعاقد معه، جاريدو، باتشكيو وفيريرا من الأسماء المطروحة أمامنا".

وأتم أحمد مرتضى: "خلال أسبوع سيتم حسم ملف المدرب الجديد".

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.