الأهلي يقترب من حسم صفقة مغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع مسئولي الرجاء لضم مدافع الفريق بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، أن الأهلي أنهى اتفاقه مع الرجاء لضم مدافع الفريق البيضاوي صاحب الـ26 عامًا.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه-، أن ما يتبقى فقط هو إنهاء اللاعب مباريات دور أبطال أفريقيا والتي سوف تستكمل بالشهر المقبل.

المصدر نوه أيضًا، أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا لنادي الرجاء من خلال دخول أحد أجانب الفريق الأحمر ضمن الصفقة.

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وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت في وقت سابق أن إدارة الأهلي حسمت الصفقة لضم المدافع المغربي مقابل 2 مليون دولار للرجاء.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب المغربي على عقد مدته ثلاث سنوات مقابل حصوله على راتبًا سنويًا يقدر بمليون دولار بحسب تقارير صحفية مغربية.

ويعتبر بانون أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الرجاء حيث شارك في 19 مباراة خلال هذا الموسم سجل من خلالها ثلاثة أهداف وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع بانون أن يقود الرجاء للوصول لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه بطل المغرب نظيره الزمالك خلال الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يمتلك في قائمته الحالية خمسة أجانب بداية من التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو والمالي أليو ديانج والسنغالي أليو بادجي كما لدى الفريق الأحمر المغربي وليد أزارو والذي عاد من إعارته من صفوف الاتفاق السعودي.