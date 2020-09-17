اتهمه مرتضى بالنصب و"ملابسه" أشعلت أزمة.. من هو باتشيكو المرشح لخلافة كارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

في الخميس الأخير من عام 2014 اختفى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قبل أن تصل رسالة بريد إلكتروني إلى إدارة النادي الأبيض أكد فيها المدرب عزمه عدم العودة من جديد؛ ليظهر اسمه في سبتمبر 2020 كأقوى المرشحين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

البرتغالي الذي قضى في الزمالك 73 يوماً خاض خلالها 12 مباراة حقق 9 انتصارات وتعادلين سلبيين وهزيمة واحدة؛ ليجمع 29 نقطة من أصل 36 بنسبة نجاح زادت على 80.5% دخل في مشاكل وأزمات مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض امتدت إلى ما بعد الانفصال.

وتنوع خلاف مرتضى منصور مع باتشيكو بين طريقة اللعب وتدخل الأول في التشكيل ووصلت إلى انتقاد زي المدرب نفسه قبل أن يرحل الأخير؛ ليتهمه رئيس الزمالك بـ"النصب"، والهروب بسبب طلب المدرب الحصول على 3 أشهر كمقدم تعاقد بحجة مرض زوجته ثم تركه للفريق.

ووبخ مرتضى منصور المدرب البرتغالي في غرفة خلع الملابس أمام أعين اللاعبين وتحت سمعهم بعد خسارته الوحيدة أمام إنبي 1-2 وهو ما جعل باتشيكو يرغب في الرحيل لكن جهود مجلس الإدارة تتواصل لإعادته من جديد.

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انتقاد مرتضى لباتشيكو لم يقف عند النتائج والفريق بل ذهب إلي زي المدرب، فخلال إحدى جلسات مرتضى منصور مع اللاعبين في حضور المدير الفني البرتغالي، فوجئ الجميع برئيس النادي ينتقد تواجد المدرب في المباريات بالزي الرياضي وطالبه أمام الجميع بأن يحضر المباريات بـ"بدلة" فما كان من المدرب إلا أن استقبل الأمر بابتسامة باردة.

وبعد رحيل باتشيكو وفسخ تعاقده من جانب واحد فتح مرتضى منصور النار على المدرب البرتغالي واتهمه بـ"النصب"، و"الهروب" قبل أن يصل وفد من نادي الشباب السعودي الذي رحل له المدرب ويسدد 1.4 مليون جنيه للنادي الأبيض قيمة كل ما تقاضاه المدرب في 4 أشهر حيث بلغ راتبه 48 ألف دولار شهرياً.

ورغم الخلافات بين مرتضى منصور وباتشيكو فإن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدرب الذي خلف مواطنه أشاد بعمله ومنحه الفضل في مساعدته بالتتويج بدوري 2014-2015 وهو الوحيد الذي حققه رئيس الزمالك في ولايته الرئاسيتين مع النادي الأبيض.

وفنياً يقترب أسلوب باتشيكو من كارتيرون، من حيث التأمين الدفاعي المحكم والتحفظ والتألق في المواجهات الكبري بالإضافة لميزة أخرى تتعلق بمواصفاته الشخصية، و"الكاريزما"، وعدم قبول التدخل في عمله.