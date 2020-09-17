مدرب وست بروميتش يعلن: إصابة أحمد حجازي في أوتار الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد سلافين بيليتش مدرب فريق وست بورميتش ألبيون، أن غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والفريق الإنجليزي عن مباراة أمس بكأس رابطة المحترفين كان بسبب الإصابة.

والتقى وست بروميتش أمس الأربعاء مع هاروغيت تاون في مباراة الدور الثاني لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفاز باجيز بثلاثية دون رد.

ولم يشارك حجازي في مباراة الأمس، وعلل بيليتش غياب مدافع منتخب مصر بسبب تعرضه لإصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

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وقال بيليتش في تصريحات نقلتها صحيفة "بيرمنجهام لايف": "كان حجازي على مقاعد البدلاء يوم الأحد (أمام ليستر سيتي بالجولة الأولى لبريميرليج)، وخاض اللاعبون الذين لم يلعبوا ضد ليستر تدريبات يوم الاثنين الماضي، تعرض حجازي لإصابة في أوتار الركبة، وهذا هو سبب عدم مشاركته".

وتابع: "لم نعرف حجم الإصابة، أتمنى ألا تكون خطيرة".

جدير بالذكر أن حجازي انضم إلى صفوف بورميتش مطلع موسم 17/18 على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، قبل أن يقرر النادي الإنجليزي تفعيل بند شراء اللاعب ليصبح أحد الركائز الأساسية ضمن صفوف باجيز.