بيان رسمي.. الترجي يرد على حقيقة التفاوض مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي الترجي الرياضي التونسي، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، ينفي من خلاله التواصل مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وبحسب ما جاء في بيان الترجي، فإن إدارة "باب سويقة" لم تتواصل مع المدرب كارتيرون أو بوكيل أعماله حيث لم يقدم النادي التونسي أي عرضًا للمدير الفني الفرنسي.

بيان الترجي شدد على رفضه ارتباط اسم النادي مثل هذه الممارسات التي يتبعها وكلاء اللاعبين والمدربين.

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وكان حازم فتوح وكيل أعمال المدرب كارتيرون في الخليج كشف أن نادي الترجي عبّر عن رغبته في التعاقد مع المدرب الفرنسي في وقت سابق.

ورحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك خلال الأيام الأخيرة مستغلاً وجود بند شرط جزائي في عقده ليرحل لقيادة فريق التعاون السعودي.

وأعلن النادي السعودي في الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء، عن تعاقده مع كارتيرون ليوقع الأخير على عقد مدته موسمين.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك قررت إسناد المهمة الفنية بصورة مؤقتة لطارق يحيى لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق لاستكمال الموسم الحالي سواء محليًا أو قاريًا.