كيف استعد بايرن ميونخ لافتتاح الدوري الالماني؟

يزاح الستار عن فعاليات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) غدا الجمعة بمباراة بايرن ميونخ بطل الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، مع ضيفه شالكه.

ومرة أخرى يعد بايرن ميونخ مرشحًا فوق العادة لإحراز لقبه التاسع على التوالي في البوندسليجا ، في موسم غريب بسبب أجندة المباريات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتي ألقت بظلالها على مسألة حضور الجماهير إلى المدرجات.

وجرت العادة منذ عام 2002 على أن يخوض الفريق البطل المباراة الأفتتاحية للموسم على ملعبه، وهو ما سيفعله بايرن ميونخ غداً على ملعب أليانز أرينا عندما يستضيف شالكه في حضور 7500 مشجع.

ولم يسبق لحامل القب خسارة المباراة الأفتتاحية للموسم حيث فاز 14 مرة وتعادل أربع مرات.

وحظى المدرب هانسي فليك بعشرة أيام فقط لتجهيز لاعبيه للمباراة الرسمية الأولى في الموسم ، رغم أن الفريق نال فترة راحة كبيرة منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي حيث تم إرجاء مباراته في الدور الأول لكأس ألمانيا إلى الشهر المقبل.

وقال فليك “أريد فريقي أن يواصل الوقوف بأقدام ثابتة على أرض الملعب ، الفريق قد ينال منه الغرور إذا اعتاد على الفوز، لا أريد حدوث ذلك معنًا، لكني لا أخشى هذا الأمر كثيراً لأن فريقنا لا يميل لذلك”.

وجرى تأجيل مباراة شالكه في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام شفينفارت المنافس بدوري الدرجة الرابعة ، إلى أجل غير مسمى.

ولم يحقق شالكه أي انتصار في أخر 17 مباراة من الموسم الماضي حيث يعود أخر انتصار له إلى 17 يناير الماضي عندما تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد، في الوقت الذي لم يتعرض فيه بايرن ميونخ لأي هزيمة في أخر 30 مباراة له على مستوى كافة المسابقات.

وقال المغربي امين حارث لاعب شالكه “نلعب أمام أفضل فريق في أوروبا، ربما في العالم، لكني أفضل مواجهة بايرن في بداية الموسم بدلاً من منتصف الموسم حيث يكون الفريق قد وصل إلى الذروة”.

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ومن جانبه يبدأ بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه مونشنجلادباخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك في لقاء صعب.

ويتطلع دورتموند لسد الفجوة مع بايرن والفوز بأول لقب له في الدوري المحلي منذ 2012، بعد أن دعم صفوفه بصفقتين من المواهب الشابة، هما جودي بلينجهام لاعب وسط برمنجهام و رينير جيسوس من ريال مدريد.

واعتاد جلادباخ على إزعاج بايرن ميونخ خلال المواجهات المباشرة بينهما لكن دون أن ينعكس ذلك على وضعية الفريق في جدول الترتيب، لكن الوضع قد يكون مختلفًا هذا الموسم بعودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد حوالي أربعة أعوام من الغياب.

من جانبه يتطلع لايبزج الذي تأهل إلى المربع الذهبي للنسخة الماضية من دوري الأبطال، لمقارعة بايرن على لقب البوندسليجا ، حيث يبدأ مشواره بملاقاة ضيفه ماينز على ملعب ريد بول أرينا يوم الأحد المقبل في حضور 8500 مشجع.

أبرز التحديات التي تواجه لايبزج هذا الموسم هو رحيل هدافه تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث قال المدرب جوليان ناجلسمان “لقد تعاقدنا مع هي تشان هوانج من سالزبورج لكن بالتأكيد لا يمكننا تعويض تيمو”.

ويعود ارمينيا بلفيلد إلى دوري الأضواء بعد غياب 11 عامًا حيث يستهل مشواره بمواجهة مضيفه اينتراخت فرانكفورت يوم السبت وفي اليوم ذاته يلتقي شتوتجارت العائد للبوندسليجا مع ضيفه فرايبورج.

ويحاول فيردر بريمن الذي بقي في البوندسليجا من خلال ملحق الصعود والهبوط، أن يصحح مساره في الموسم الحالي حينما يبدأ مشواره بمواجهة ضيفه هيرتا برلين يوم السبت.

ويلتقي يونيون برلين مع اوجسبورج يوم السبت تزامنًا مع مباراة هوفنهايم مع كولون فيما تختتم الجولة الأولى يوم الأحد بمباراة فولفسبورج مع باير ليفركوزن.