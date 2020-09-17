قال ميدلسبره المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي اليوم الخميس إن نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بمدربه نيل وارنوك ظهرت إيجابية.
وأوضح ميدلسبره في بيان أن وارنوك (71 عامًا) عزل نفسه اتباعًا للبروتوكولات الحكومية وإرشادات الدوري.
وأضاف النادي “معنويات نيل مرتفعة ونتطلع للترحيب بعودته بعد فترة العزل”.
وتولى وارنوك قيادة ميدلسبره في يونيو حزيران خلفًا لجوناثان وودجيت الذي أقيل بعد أن كان الفريق فوق منطقة الهبوط بمركز واحد.
وفاز ميدلسبره تحت قيادة وارنوك أربع مرات في آخر ثماني مباريات بالموسم الماضي ليصعد للمركز 17.
وبدأ ميدلسبره موسم 2020-2021 بخسارة 1-صفر من واتفورد كما ودع كأس الرابطة بهزيمته 2-صفر من بارنسلي يوم الثلاثاء وسيلتقي مع بورنموث في الدوري يوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر قلق في ميدلسبره بعد إصابة المدرب المخضرم “وارنوك” بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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