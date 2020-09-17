بث مباشر | مشاهدة مباراة أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “أهلي دبي” الإماراتي و”شاهر خودرو” الإيراني في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” على قناة الكأس 6 يصوت المعلق “محمد السعدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يدخل فريق أهلي دبي الإماراتي المباراة بمعنويات عالية بعدما عاد من جديد إلى المنافسة على الصعود إلى دور 16 وذلك بعد التغلب على خصمه اليوم “شاهر خودرو” الإيراني في المباراة الماضية بهدف مقابل لا شيء.

في المقابل سيسعى فريق شاهر خودرو إلى خطف الثلاث نقاط من أجل استرداد بصيص من الأمل للمنافسة على خطف بطاقة التأهل حتى ولو كان ذلك شبه مستحيل.

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ويتصدر الهلال السعودي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث أهلي دبي الإماراتي برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني دون رصيد.

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أهلي دبي 0-0 شاهر خودرو

استاد الجنوب (قطر – الوكرة)

دوري أبطال آسيا (المجوعة الثانية – الجولة الرابعة)

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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