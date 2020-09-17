أخبار اتحاد جدة| بالصور.. إنترناسيونال متمسك ببقاء إدينيلسون ولكن!

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي اتحاد جدة يريد التعاقد مع لاعب وسط إنترناسيونال، إدينيلسون أندرادي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم صفوف العميد في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “portalplural” البرازيلية، فإن إنترناسيونال متمسك باللاعب، ولا ينوي بيعه إلى اتحاد جدة، لكنه قد يُغير رأيه في حالة قدم الاتحاد عرضًا كبيرًا بمبلغ لا يقل عن 5 مليون يورو.

ويرى النادي البرازيلي أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يلعب دورًا رئيسيًا في فريق المدرب إدواردو كوديت، ويعلم إنترناسيونال أنه سيتعين عليه البحث عن بديل مميز خلال سوق الانتقالات في حالة المغادرة.

وأكد المصدر البرازيلي أن الاتحاد أجرى بالفعل اتصالات مع وكيل إيدنيلسون، وعرض عليه راتب مرتفع، في حدود مليون ريال برازيلي شهريًا، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نادٍ سعودي التعاقد مع إيدنيلسون، ففي العام الماضي حاول الهلال السعودي على ضمه، وقدم مقترحين للاعب، لكن رفضت إدارة إنترناسيونال وجددت عقد اللاعب حتى ديسمبر 2022.

جدير بالذكر أن إيدنيلسون يتواجد في إنترناسيونال منذ عام 2017، وخاض 168 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وفي عام 2020 لعب 24 مباراة وأحرز أربعة أهداف وصنع هدفان.

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