بث مباشر | شاهد الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 رابط بث مباشر يلا شوت مباراة “الأهلي” السعودي و”الشرطة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 17-9-2020 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “الأهلي والشرطة” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية على ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة القطرية.

يدخل الأهلي السعودي المباراة دون ضغوطات حيث خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية بعدما حقق فوزًا مثيرًا على خصمه اليوم “الشرطة” العراقي بهدف نظيف احرزه الألماني “ماركو مارين” قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

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في المقابل سيسعى الشرطة العراقي إلى تحقيق الفوز من أجل المحافظة على آماله في خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

ويأتي تأهل الأهلي إلى الدور الموالي مبكرًا، بعدما أُلغبت نتائج نادي الوحدة الإماراتي الذي انسحب من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية بسبب الظروف القهرية التي فرضها فيروس كورونا.

ويحتل الأهلي السعودي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثاني استقلال طهران الإيراني بنقطة واحدة، وبنفس الرصيد يقبع الشرطة العراقي في المركز الثالث والاخير.

مشاهدة مباراة الأهلي والشرطة (رابط بث مباشر يلا شوت)

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