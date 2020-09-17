بعد فشله في مرتين سابقتين.. هل يحقق مورينيو أمنيته ويوقع أخيرًا مع جاريث بيل؟!

يقترب نادي توتنهام هوتسبير من إبرام صفقة مع ريال مدريد لإعادة جاريث بيل إلى النادي حيث يبدو أن جوزيه مورينيو سيحقق أمنيته أخيرًا بالتعاقد مع الجناح الويلزي.

وأجرى توتنهام مناقشات للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من ريال مدريد بعد سبع سنوات من مغادرته النادي اللندني مقابل مبلغ قياسي عالمي في ذلك الوقت تجاوز الـ100 مليون دولار، وجميع الأطراف الثلاثة حريصة على إتمام هذه الصفقة.

وهذا يعني أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو سيعمل أخيرًا مع لاعب حاول التوقيع معه مرتين سابقًا، أولاً عندما كان مدرباً في السنتياجو البرنابيو ثم عندما كان في مانشستر يونايتد.

وردا على سؤال عما إذا كان حاول نقل بيل إلى أولد ترافورد، قال مورينيو : “حتى قبل ذلك حاولت التعاقد معه لريال مدريد وهو ما لم يكن ممكنًا خلال الفترة التي قضيتها هناك.”

وأضاف :”لكن الرئيس اتبع حدسي وعلمي والموسم الذي تركت فيه الفريق أحضر جاريث إلى النادي.

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وتابع : “ليس هناك سر في ذلك. حتى جاريث يعرف ذلك. لكنني لن أتحدث عنه بعد الآن لأنه لاعب في ريال مدريد“.

وكان جوزيه مورينيو شديد الصمت بشأن احتمال العمل معه عندما تم سؤاله قبل مباراة توتنهام التأهيلية للدوري الأوروبي ضد لوكوموتيف بلوفديف البلغاري.

وقال: “جاريث بيل لاعب ريال مدريد ولا أعلق على لاعبين من أندية أخرى. ليس من واجبي إجراء اتصالات مع العملاء. لا أريد التعليق على ذلك. أنا لا أعلق على أشياء افتراضية.”

يذكر أن صفقة بيل ليست هي العمل الوحيد الذي يتم استكماله بين الناديين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث من المقرر أن يخضع الظهير الأيسر “سيرجيو ريجيلون” للفحص الطبي في الساعات القليلة القادمة قبل انتقاله لتوتنهام مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني.

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