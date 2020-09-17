أخبار الهلال| بالصور.. كلوب أمريكا يرد على عرض الزعيم لبيع مارتينيز في الميركاتو الصيفي!

أكدت مصادر صحفية مكسيكية أن نادي الهلال قدم عرض رسمي للتعاقد مع مهاجم فريق كلوب أمريكا المكسيكي، روجير مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن مساعي المدير الفني رازفان لوشيسكو لتعزيز الخط الأمامي بلاعبين صغار السن، بعدما كسر بافيتيمبي جوميز حاجة الـ 34 عامًا، وتراجع مردود السوري عمر خربين بسبب الإصابات.

يبلغ مارتينيز من العمر 26 عامًا، ويتمتع بطول مناسب (180سم) يمكنه من الالتحام بقوة مع المدافعين والتغلب عليهم في الصراعات الهوائية.

ولدى اللاعب الكولومبي مسيرة مميزة مع نادي راسينج كلوب الأرجنتيني الذي بدأ معه عام 2013 قبل أن يلتحق صفوف نادي سانتامارينا على سبيل الإعارة، وفي 2016 انضم لصفوف جيانغسو سونينغ الصيني ليسجل معه 17 هدفًا في غضون سنة واحدة، كما لعب 17 مباراة دولية رفقة منتخب كولومبيا الأول.

تفاصيل العرض

ووفقًا لما أورده الصحفي المكسيكي، بريان فرياس إسبينوزا، فإن الهلال أرسل عرضًا رسميًا بقيمة 4.5 مليون يورو من أجل ضم مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن تم رفض العرض، حيث ترغب إدارة أميركا في الحصول على مبلغ 10 مليون يورو لبيع اللاعب.

وتؤكد المصادر أن مارتينيز لديه خلافات مع إدارة كلوب أمريكا، وطلب المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن النادي المكسيكي يبحث عن تحقيق أفضل استفادة مادية من بيع مهاجمه الكولومبي.

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من هو روجير مارتينيز؟

هو مهاجم دولي كولومبي، من مواليد 1994 في مدينة كارتجينا الكولومبية، مركزه الأساسي مهاجم صريح. ينتهي عقده مع كلوب أميركا في يونيو 2023، وقيمته السوقية الحالية بحسب ترانسفير ماركت 3.5 مليون يورو.

استهل مارتينيز مسيرته الكروية مع راسينج الأرجنتيني في 2013، وتمت إعارته إلى أكثر من فريق على مدار 3 سنوات، ثم ذهب إلى جيانغسو سونينغ الصيني عام 2016، بعدها انتقل إلى فياريال الأسباني مطلع عام 2018، وأمضى اللاعب 6 أشهر قبل أن يتم بيعه إلى أميركا المكسيكي.

هل يستحق مارتينيز اهتمام الهلال؟

بالنظر إلى أرقام اللاعب خلال مسيرته، نجد أنه لعب مع أميركا 77 مباراة، وأحرز 18 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وحقق الدوري والكأس في المكسيك.

وفي تجربته الصينية مع جيانغسو سونينغ الصيني، خاض مارتينيز 42 مباراة، وسجل 20 هدفًا، وصنع 10 أهداف، ودافع اللاعب عن ألوان راسينج الأرجنتيني في 30 لقاء، وأحرز 8 أهداف، وصنع هدف، أما في فياريال فقد هز الشباك مرة واحدة خلال 9 مباريات.

وفيما يخص المشاركات الدولية، لعب مارتينيز مع المنتخب الكولومبي الأول 17 مباراة دولية، وسجل هدفين، ومع منتخب كولومبيا تحت 23 عامًا، لعب 4 مباريات وأحرز 5 أهداف.

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