اقتصاد رياضي | خروج جاريث بيل سيريح خزائن ريال مدريد

لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن إنتقال جاريث بيل إلى توتنهام من ريال مدريد ولكن يبدو أن الصفقة في مراحلها الأخيرة لنشهد عودة الجناح الويلزي إلى توتنهام بعد سبع سنوات من مغادرته نحو البيت الأبيض.

و سيجعل هذا الانتقال ريال مدريد يشعر براحة كبيرة رياضياً نظراً لخروجه الكامل من مفكرة المدرب زين الدين زيدان و ماديا نظراً للمبالغ الهائلة التي يحصل عليها مع النادي الملكي.

ويتحصل جاريث بيل وفقاً للتقارير الصحفية الإسبانية على مبلغ 46,500 يورو بشكل يومي وهو والذي يقضي أغلب فترات الموسم منذ 2017 من على المدرجات أو على مقاعد البدلاء كأقصى تقدير.

الجناح الويلزي، جنبًا إلى جنب مع القائد “سيرجيو راموس“، والبلجيكي “إيدن هازارد” النجم الجديد بالفريق كأكثر من يتلقى أكبر قدر من المال من خزائن ريال مدريد، ويُنظر إلى رحيله على أنه مكسب أكثر منه خسارة.

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صيف ملكي عنوانه التقشف

على الرغم من كل شيء، فإن هذه المدخرات الكبيرة التي حققها ريال مدريد هي مجرد إجراء إضافي لإضافته إلى القائمة في صيف يلوح فيه الفريق الأبيض بعلم التقشف في جميع خطواته.

وكانت مبيعات اللاعبين أبناء النادي مثل بيع “أشرف حكيمي” إلى إنتر ميلانو (40 + 5 مليون) أو بيع “أوسكار رودريجيز” إلى إشبيلية (15 مليونًا) هي الإجراءات التي جعلت بالاضافة إلى أمور أخرى، النادي الأبيض يتنفس الصعداء في وقت تعرضت حسابات جميع الفرق للتلف بسبب تدعيات “كوفيد 19”.

وتسعى إدارة “فلورنتينو بيريز” مع كل هذه الاجراءات الاحترازية مالياً لجعل النادي مرتاح قليلاً في ظل سياسته المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 مع رغبته في التحرك نحو نجوم كبار من قبيل “ادواردو كامافينجا” و نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”.

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