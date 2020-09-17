طار مهاجم نادي برشلونة لويس سواريز متجهًا نحو مدينة “بيروجيا” الايطالية بهدف إجتياز إختبار اللغة الايطالية قبل الحصول على جواز سفر إيطالي.
وأفصحت مختلف الصحف الاسبانية عن توجه الدولي الاوروجوياني بعد ظهر اليوم الخميس إلى إيطاليا من أجل تجاوز إختبار اللغة الايطالية ما يجعل خيار التوقيع لبطل الدوري “يوفنتوس” يعود إلى الواجهة.
وكان لويس سواريز أحد الأسماء التي أخبرها المدير الفني للبلوحرانا “رونالد كومان” بالبحث عن وجهة أخرى خلال سوق الانتقالات الجاري بجانب إيفان راكيتيتش و أرتورو فيدال ولاعبين آخرين.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق من فترة سوق الانتقالات الحالية أن الهداف التاريخي الثالث لبرشلونة اتفق مع يوفنتوس على عقد لمدة سنتين براتب سنوي 10 ملايين يورو إلا أن عقده مع برشلونة جعل الصفقة تتوقف ولو مؤقتاً.
وأخبر مهاجم أياكس وليفربول السابق إدارة برشلونة برغبته في الحصول على ما تبقى من عقده الذي ينتهي في يوليو 2021 إذا أرادو منه الرحيل هذا الصيف.
والآن وبعد حصص تدريبية قليلة تحت قيادة رونالد كومان يبدو أن صاحب الـ 33 عام أعاد النظر في مستقبله مع النادي الكتالوني وحصوله على جواز السفر الايطالي يمكن أن يجعل خيار الانتقال إلى السيدة العجوز يعود وبقوة قبل غلق الميركاتو الصيفي في الخامس من أكتوبر المقبل.
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كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات | خيار يوفنتوس عاد من جديد.. سواريز يسافر لاختبار اللغة الايطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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