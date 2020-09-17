الاتحاد الهولندي يُحدد خليفة رونالد كومان في تدريب الطواحين

ذكرت صحفية “دي تليجراف” وشبكة “إن.أو أس”، اليوم الخميس، أن فرانك دي بوير، مدرب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم السابق، هو المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الهولندي.

وكانت آخر محطة تدريبية لدي بوير في فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي، ولكن النادي والمدرب انفصلا بسبب غياب النجاح.

وكانت أفضل محطات دي بوير التدريبية مع فريق أياكس، حيث قاده للتتويج بأربعة ألقاب للدوري الهولندي خلال الفترة من 2010 إلى .2014

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وبسؤاله مؤخراً عن إمكانية تدريب المنتخب، قال دي بوير لشبكة “فوكس سبورتس” إنه “شرف كبير إذا كان بإمكانك تولي تدريب المنتخب الوطني في هذه البلاد. ربما تكون هذه أهم وظيفة في هولندا بعد منصب رئيس الوزراء”.

ويريد الاتحاد الهولندي لكرة القدم تقديم المدرب الجديد قبل مباريات المنتخب المقبلة في شهر أكتوبر أمام المكسيك (مباراة ودية) وأمام المنتخبين البوسني والإيطالي (دوري أمم أوروبا).

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد منذ رحيل رونالد كومان عن الفريق لتولي تدريب فريق برشلونة في أغسطس .2020