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رياضة | خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

 

وقال عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المرشحين لتدريب نادي الزمالك هم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو المرشح الأقوى".

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وأضاف:" المرشح الثاني هو الفرنسي سباستيان ديسابر، والاسم الثالث هو جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض السابق، لكن استبعد التعاقد معه، والاتجاه نحو فيريرا أو ديسابر".

 

وأكمل: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين، ولا يتأثران برحيل أي لاعب أو مدرب مطلقا".

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