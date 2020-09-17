رياضة | عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقتراب ليفربول من حسم صفقة الإسباني تياجو ألكانتارا قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقالت شبكة " ذا أثلتيك " الإنجليزية أن قيمة إنتقال متوسط ميدان العملاق البافاري ستصل إلى 30 مليون جنية إسترليني في الوقت الذي إشترط فيه ألكانتارا الحصول على راتب إسبوعي كبير يصل إلى 200 ألف جنية إسترليني.

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ويُعتبر هذا المبلغ من الشروط التي رفض الكانتارا الرحيل إلى ليفربول قبل الحصول عليه حيث سيكون عقده ساري مع الريدز فور الموافقة على عرضه لمدة ثلاثة أو أربعة سنوات بالتنسيق مع إدارة بايرن ميونخ.

وفي حالة كانت التكهنات صحيحة فإن هذا الراتب سيكون مساوي لما يحصل عليه النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يُعتبر أعلى لاعبي ليفربول أجراً وهو ما سيُشكل صدام كبير بين الثنائي حيث يرغب الفرعون المصري في الإنفراد بقائمة الأغلى في الفريق.

وسيصل الكانتارا إلى لندن من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع العقود في إنتظار ما ستؤول إليه مسألة الراتب الإسبوعي .