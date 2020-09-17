رياضة | الحكومة تتراجع.. إفتتاح الدوري الألماني بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تتراجع.. إفتتاح الدوري الألماني بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت السلطات المحلية في ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية عن السماح للجماهير بحضور مباراة بايرن ميونخ ضد شالكه المقرر لها يوم غداً الجمعة في إفتتاحية مباريات الدوري الألماني للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وسبق وأن توصل عمدة مدينة ميونخ ديتر ريتر إلى إتفاق مع الحكومة الألمانية على السماح بدخول 7500 مشجع لمدرجات ملعب أليانز أرينا على سبيل التجربة في المباراة الإفتتاحية.

وعلى الرغم من التصريحات التي نشرها موقع " سبورت 1 " الألماني عن عمدة ميونخ الذي أكد عزمه دخول الجماهير للمدرجات مرة أخرى إلى أن كورونا حال دون حدوث ذلك.

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وتسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي في زيادة حالات المصابين ما جعل حضور الجماهير أمر مستحيل خصوصاً في الوقت الراهن.

حيث قال ريتر أنه يتعين في البداية التفكير في المزيد من القيود الصارمة فيما يخص الحياة العامة للمشجعين من أجل الحفاظ عليهم.

وفي نفس السياق أكد ماركوس سودر رئيس مقاطعة بافاريا في بيان رسمي أنه يعبر عن آسفه الشديد بعد التراجع عن قرار حضور الجماهير لمباريات الدوري الألماني بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.