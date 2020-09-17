رياضة | عاجل.. تياجو ألكانتارا في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تياجو ألكانتارا في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني أن لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا سيرحل عن النادي البافاري إلى ليفربول الإنجليزي.

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وقال رومينيجيه موقع "سبورت 1": "يمكنني تأكيد إتمام انتقال تياجو إلى ليفربول هذا الصباح، استجابةً لرغبة اللاعب.. أشعر بالأسف لرحيل لاعب رائع مثل تياجو، كان ضلعًا أساسيًا في فريق الثلاثية، لكنه كان يرغب بشكل ملح في خوض تجربة جديدة، في نهاية مسيرته، وهو ما أبلغنا به خلال مناقشات طويلة".

أما هانز فليك، مدرب بايرن فقال قبل مواجهة شالكه غدًا في افتتاح الدوري الألماني: "تياجو لاعب استثنائي وحقق نجاحات هائلة هنا، على مدار 7 سنوات، فهو شخص رائع ذو احترافية عالية.. كانت لحظة عاطفية للغاية، حينما جاء إلينا اليوم لتوديعنا جميعًا".