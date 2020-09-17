رياضة | رئيس إنتر ميلان يفجرها: ميسي لا يناسبنا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس إنتر ميلان يفجرها: ميسي لا يناسبنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ستيفان تشانج، رئيس إنتر ميلان، حقيقة رغبته في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

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وعلق تشانج على ميسي في تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا قائلا : "لا، مثل هذا الاستثمار لا يمكن أن يكون جزءًا من مشروعنا، على الأقل ليس في هذه اللحظة. الابتكار والتخطيط والاستقرار الاقتصادي هي أحجار الزاوية لدينا".

وكان انتر ميلان قد ارتبط بالتعاقد مع ليونيل ميسي، في الفترة الاخيرة قبل أن يخرج مسئولو الفريق الإيطالي ويعلنوا عدم وجود مفاوضات رسمية لضم اللاعب.