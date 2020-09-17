الامارات | اتفاق نهائي.. بايرن ميونيخ يبيع ألكانتارا إلى ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق نهائي.. بايرن ميونيخ يبيع ألكانتارا إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس أن لاعب الوسط الإسباني تياجو الكانتارا سيرحل عن النادي البافاري وينضم إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال رومينيجه لصحيفة "بيلد" الألمانية "يمكنني التأكيد على أن بايرن توصل لاتفاق نهائي مع ليفربول، كانت رغبة تياجو في القيام بشيء مختلف قرب نهاية مسيرته".

وقدرت وسائل الإعلام قيمة صفقة انتقال تياجو (29 عاما) إلى ليفربول، بنحو 20 مليون يورو ، قد ترتفع إلى 25 مليون يورو مع إضافة الحوافز.

وطوال الصيف الحالي كانت تثار تكهنات واسعة حول رغبة ليفربول في ضم تياجو، قبل أن يخرج المدرب الألماني للفريق الإنجليزي يورجن كلوب ويؤكد الاسبوع الماضي أنه أحد مشجعي تياجو.

وقال كلوب "من الرائع ربطنا به ، هذا الأمر صحيح إلى حد كبير".

وأضاف "هذا يرجع إلى كونه لاعب جيد، وليفربول ناد كبير، لذا هذا أمر رائع، لسوء الحظ لا يمكنني أن أنهي التكهنات".

ومن المقرر أن يصبح تياجو ثاني صفقات ليفربول هذا الصيف بعد ضم المدافع كوستاس تسيميكاس.

وانضم تياجو إلى بايرن في 2013 قادما من برشلونة وفاز بكافة الألقاب مع النادي البافاري، وأخرها ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

كما توج نجم منتخب إسبانيا مع بايرن ميونخ بسبعة ألقاب متتالية في البوندسليجا.

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